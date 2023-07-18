Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 19 липня?

Нинішній день має в астрологів неоднозначну репутацію. З одного боку, це час боротьби добра і зла, з іншого, він є млявим – без особливих сплесків та небезпечних для людини загострень. Тим не менш, для людей тонкої душевної організації, які відрізняються від інших підвищеною вразливістю та недовірливістю, такий день – серйозне випробування. Їм може здаватися, що весь світ озброївся проти них, що всі – навіть близькі та друзі – бажають їм поганого, будують підступи та плетуть інтриги. Незважаючи на все сказане вище, енергія буде, що називається, бити ключем, тому ледарювати в цей час не можна, а от працювати — не тільки можна, але і потрібно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців цього дня супроводжуватиме рідкісний талан: їм щаститиме у всіх сферах життя – від професії до стосунків із близькою людиною. Найголовніше, що представники знака обов'язково повинні зробити в цей час, щоб не прогаяти шанс, який може більше ніколи не повторитися, це заздалегідь підготуватися до можливих варіантів, які запропонує їм удача. А якщо ні, то доведеться довго ганятися за шансами, які, звичайно, ще випадуть, але, найімовірніше, нескоро.

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