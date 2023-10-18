Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 19 жовтня?

День, коли магічні здібності можуть виявити в себе навіть ті, хто максимально далекий від цієї галузі: загостриться інтуїція, сни виявляться пророчими і виявляться нахили до ясновидіння та передбачень. Від активних дій необхідно відмовитися, присвятивши час розумовій та інтелектуальній праці – найкраще підуть справи у тих, хто займається науковою роботою.

Близнята

Близнятам однаково добре вдаватимуться як нові, так і розпочаті раніше, але з якоїсь причини відкладені в «довгу скриньку» справи – до того ж, їх виконання принесе не лише кар'єрне зростання та моральне задоволення, що саме собою вже чимало, а й непоганий прибуток. Саме фінансові операції виявляться найбільш успішними, тому сьогодні представникам знака рекомендується підписувати важливі договори та укладати серйозні угоди – особливо ті, що розраховані на тривалу перспективу.

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