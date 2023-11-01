Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 листопада?

День духовного перетворення, який полегшує моральний стан та змінює погляд на світ із песимістичного на оптимістичний. З очей наче спаде пелена і з'являться варіанти виходу з проблемних ситуацій, які ще вчора здавалися безнадійними. Можна розпочинати будь-які – навіть найскладніші – справи, їхній результат буде успішним. Не найкращий день для ділових переговорів і особистих пояснень — через недорікуватість, що напала на вас, ви не зможете донести до співрозмовника свою думку, тому ні про що не домовитеся.

Терези

Терезів очікує фінансовий талан, який виражатиметься у несподіваному надходженні приємних грошових сум на банківський рахунок або картку. Зрозуміло, представники знака цілком ці гроші заслужили, тому вважати їх за манну небесну не варто, просто вони не очікували, що отримають їх так швидко. Найприємніша частина цієї події – витрачання отриманого – викличе у них нетривалі вагання, але вони досить швидко вирішать, що на ці гроші придбати.

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