Якому знаку зодіаку пощастить 2 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 2 вересня?

Нинішній день вважається найнегативнішим у всьому місячному циклі. Його характеризує потужний потік негативної енергії, впоратися з якою до снаги далеко не кожному. Людині, яка зможе керувати нею, вдасться досягти серйозних результатів у всіх сферах діяльності, а тим, хто потрапить під її вплив, доведеться несолодко – вона може внести в їхнє життя хаос і руйнування. Тому дуже важливо хоча б плисти за течією, не вступаючи в конфронтацію з зовнішніми силами. Важливо також скоротити – або зовсім виключити – спілкування з агресивно налаштованими людьми, не відвідувати місця великого скупчення людей, не ходити порожніми вулицями в темний час доби, не носити з собою великі суми грошей.

Лев

Левам вдасться налагодити стосунки з членами своєї сім'ї, з якими останнім часом представники знака весь час сварилися і зрештою довели ситуацію до її пікової стадії. Сьогодні, незважаючи на гнітюче відчуття, яке створюватиме енергетика дня, всі будуть готові йти назустріч одне одному, головне – виявляти терпіння, що для представників цього знака не завжди буває так просто, як може здатися на перший погляд.

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