Якому знаку зодіаку пощастить 2 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 2 жовтня?

День слабкої енергетики, яка до того ж майже на нулі, тому витрачати її потрібно дуже економно. Від активних дій, хоч би якої сфери життя вони стосувалися, краще відмовитися, а ось складати плани на майбутнє, створювати мислеобрази, яким судилося стати реальністю, і мріяти – можна. Головне – максимально точно візуалізувати картини, які ми хочемо бачити в реальності, тоді можна буде отримати бажане. Цього дня також не завадить бути обережними – особливо небажано ризикувати грошима: замість очікуваного прибутку можна отримати збиток.

Діва

Дівам зірки обіцяють приємні зміни, які покращать їхнє життя. Щоправда, для цього їм необхідно провести свого роду "ревізію", вилучивши з життя все, що заважає позитивним процесам. Причому це можуть бути не лише речі, які загромаджують їхнє житло та заважають руху потоків живильної енергії, а й люди, що тягнуть їх назад – у минуле. Не розлучившись із людиною, зв'язок з якою вже не тішить і не приносить позитивних емоцій, нові взаємини побудувати не можна.

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