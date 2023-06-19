Якому знаку зодіаку пощастить 20 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 20 червня?

День – особливо перша його половина – просякнутий негативною енергетикою, яку ми часто спрямовуємо проти себе. Самокритичність, яка в окремих випадках може дійти до самоїдства, не найкраще позначиться на психічному стані, тому необхідно відмовитися від будь-якого аналізу своїх вчинків – сьогодні не найкращий день для копання в собі та своєму житті. У професійній діяльності на манну небесну не варто розраховувати: серйозних успіхів вдасться досягти лише тим, хто не боїться роботи, а її в цей день буде багато.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки рекомендують розпочинати реалізацію нового проєкту – причому що масштабнішим і важливішим – з усіх боків – він буде, то більше у нього шансів на вдале просування та успішне завершення. Головне, не чекати на подарунки від долі – вона цього дня навряд чи буде щедрою на них, – а самим робити активні дії для досягнення поставленої мети. Результати роботи виявляться більш ніж приголомшливими – заради них варто попрацювати.

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