Якому знаку зодіаку пощастить 20 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 листопада?

День, коли потрібно відкласти розпочаті раніше, але з якихось причин завислі справи і взятися до нових. Вони обіцяють бути успішними, тож не варто зволікати – треба активно діяти. А ось ухвалення серйозних рішень і проведення великих фінансових операцій краще відкласти на інший час – ризик, закладений у них, себе не виправдає.

Овен

Овни згадають про щасливий період свого життя – цьому сприятиме зустріч із людиною з їхнього минулого, яку вони зустрінуть несподівано для себе. Як результат, вони, можливо, захочуть повернути те, що так чи інакше пов'язане з тим часом – наприклад, звільнитися з нинішньої роботи і влаштуватися на попередню. Сьогодні вони отримають таку можливість, а зірки наполегливо рекомендують їм не нехтувати нею.

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