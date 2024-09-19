Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 вересня?

День, який демонструє нам життя – і нас у ньому – начебто збоку, внаслідок чого ми можемо оцінити правильність і помилковість своїх дій, а також зрозуміти, у правильному – професійному та особистому – напрямі ми рухаємося, чи ні. Необхідно звернути увагу на те, що дратує нас в інших людях: найімовірніше, побачимо в них себе, а те, що викликає у нас неприйняття, – наш власний недолік, в якому ми не можемо – або не хочемо – зізнатися навіть самим собі.

Телець

Тельцям не тільки можна, а й потрібно ставати до роботи над важливим проєктом, який, розпочатий сьогодні, буде буквально приречений на успіх. Особливо якщо представники знака, перш ніж зробити перший крок, ретельно проаналізують попередні проєкти, зробивши висновок щодо того, де вони вчинили правильно, а де помилилися. З таким багажем вони зможуть уникнути колишніх хиб і перевершити досягнення, досягнувши ще серйозніших успіхів.

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