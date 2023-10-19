Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 жовтня?

День, коли можна боротися з несправедливістю, заступатися за скривджених, допомагати оточенню як у професійному, так і в особистому житті. Будь-який вчинок має бути продиктований добрими спонуканнями, інакше доведеться дуже швидко дізнатися, як працює закон бумеранга: зло зруйнує не лише стосунки з людьми, проти якого воно спрямоване, а й життєвий добробут загалом.

Водолій

Водолії, незважаючи на фінал робочого тижня, можуть розраховувати на успіх у вирішенні професійних питань – до того ж тих, які давно стоять на порядку денному, але досі не були доведені до пуття. Щоправда, зробити це вдасться лише у разі дотримання суворої дисципліни та наявності докладного плану на день, чим – як першим, так і другим – представники знака часто нехтують.

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