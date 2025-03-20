Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 березня?

Це день радикальних змін, які торкнуться всіх сфер нашого життя – від професійної та ділової до особистої.

Можливо, вони здадуться нам неправильними і навіть неприємними, проте чинити опір їм не варто. По-перше, «скасувати» їх однаково не вдасться, а по-друге, зараз ми не зможемо об'єктивно оцінити їх з усіх точок зору, тому цілком можливо, що події цього дня мають не негативний, а позитивний характер. Важливо також уникати сварок з оточенням – будь-який конфлікт затягнеться надовго і може мати негативні наслідки.

Близнята

Близнятам на цей день можна призначати будь-які переговори – як такі, що мають стосунок до бізнесу та фінансів, так і особистого характеру, оскільки вони зможуть переконати у своїй правоті будь-кого і досягти таким чином будь-якої мети. По-перше, вони будуть неймовірно красномовними, а по-друге, їхні докази виявляться на диво переконливими, тому погодитися з ними будуть змушені навіть уперті і незговірливі співрозмовники.

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