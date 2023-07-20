Якому знаку зодіаку пощастить 21 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 21 липня?

День, коли важливо звертати увагу на кожен – навіть незначний – свій крок: будь-яка дія матиме наслідки – як позитивні, так і негативні – залежно від того, якою є їхня вихідна точка. Події, які стануться сьогодні, дають надію: якщо все буде зроблено правильно, вже найближчим часом можна буде розраховувати на приємні життєві зміни. І – навпаки: помилки призведуть до погіршення, але тут уже, як-то кажуть, нарікати доведеться виключно на себе. Від рішень, ухвалених напередодні, відступати не варто – інакше на позитивний результат розраховувати не доведеться.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки радять миритися з усіма, з ким вони останнім часом зуміли посваритися: складуться сприятливі умови для знаходження спільної мови навіть із непримиренними опонентами, не кажучи вже про тих, хто, не приховуючи своїх почуттів, симпатизує представникам знака. Важливо скористатися енергіями нинішнього дня, щоб відновити зв'язки не лише з тими, кого вони образили, а й із тими, хто якимось чином загубився з очей під впливом часу.

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