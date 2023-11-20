Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 листопада?

Один із найнебезпечніших днів у місячному календарі, коли людину можуть долати тривоги та панічні атаки. Уникнути впливу негативної енергетики на психіку не можна, але можна пручатися їй, проганяючи погані думки та поганий настрій. До того ж, нинішній – депресивний – стан духу не матиме жодного стосунку до реальності, тому приймати погані передчуття за негативні пророцтва не варто – вони не збудуться. Необхідно дотримуватися максимальної обережності у відносинах з грошима: те, що буде втрачено сьогодні, довго не вдасться відшкодувати.

Терези

Терезам час згадати про проєкт, який вони почали енний час тому, але, відклавши на потім, так поки і не закінчили. Сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб досягти успіху у вирішенні цього питання головне – не прогаяти шанс, тому що найближчим часом воно може і не повторитися. Не варто піддаватися поганому настрою, який не повинен нікого дивувати в цей час, вже завтра він мине, а продовжена робота буде запущена і розвиватиметься далі.

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