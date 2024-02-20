Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 лютого?

Нинішня місячна доба ніби спеціально створена для благодійності, коли, роблячи добро іншим, ми робимо його і самим собі. А ось погані вчинки викличуть незадоволення зірок і, як наслідок, покарання у вигляді вчинків, які продиктовані злими помислами – необхідно їх уникати. Від нових починань та грошових операцій – будь-якої складності – бажано відмовитися: з великою ймовірністю вони виявляться провальними.

Рак

Раки люблять робити добрі справи – благодійність приносить їм щиру насолоду, хоча вони, найімовірніше, ніколи в цьому не зізнаються. Сьогодні їхня пристрасть до благородних вчинків зросте в рази, і треба визнати, що їх представники знака будуть здійснювати абсолютно безкорисливо. Тим більше приємним для них виявиться бумеранг добра, який прилетить практично блискавично.

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