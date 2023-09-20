Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 вересня?

Потужним потоком космічної енергії, який зійде цього дня на всіх без винятку, необхідно розпорядитися грамотно та економно. Необхідно вибрати цілі першорядної важливості і спрямувати свої сили саме на них, відклавши потім ті справи, які можуть потерпіти. У цей час також особливо небажано брехати, навіть якщо йдеться про так звану брехню задля порятунку – обнадіяти за допомогою брехні однаково нікого не вдасться, а тріщину у стосунках можна отримати цілком. Взагалі, бажано дотримуватися поради – категоричного імперативу – Канта і ставитися до інших так, як ми хотіли б, щоб вони ставилися до нас.

Стрілець

Стрільці будуть на диво переконливі у спілкуванні, тому зможуть схилити на свій бік будь-яких – навіть найнезговірливіших – опонентів. Тим представникам знака, на порядку денному яких стоять переговори – незалежно від їхнього характеру, ділового чи особистого – варто призначити їх саме на цей день, оскільки вони будуть максимально успішними. Головне, враховуючи власні інтереси, розуміти, що будь-які домовленості мають на увазі поступки — зрозуміло, в межах розумного.

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