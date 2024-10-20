Якому знаку зодіаку пощастить 21 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 21 жовтня?

День потужної позитивної енергетики, який дуже доречно цього разу припав на початок робочого тижня, створює умови для втілення в життя будь-яких – зокрема й найсміливіших – проєктів. Головне – перейти від слів до справи, а також організувати свій день таким чином, щоб не витратити дорогоцінні сили на вирішення питань, які не мають першочергового значення, а ще гірше – на беззмістовні розмови з колегами та подругами.

Терези

Терези можуть розраховувати на успіх у всіх сферах життя – від професійної і побутової до особистої, причому кожен із представників знака отримає в подарунок від зірок саме те, чого він станом на зараз особливо сильно потребує. Головне – не проґавити свій шанс: обставини здійснення бажання можуть не співпадати з загальноприйнятими уявленнями, тому є небезпека відмовитися від них, не розглянувши їхньої справжньої суті.

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