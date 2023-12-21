Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 грудня?

На перший план цього дня вийде спілкування, воно буде успішним на всіх рівнях, але особливу увагу варто приділити близьким людям, що напередодні свят доречно. Можна відвідувати родичів – передусім літніх, зустрічати з друзями, проводити час із дітьми – відвідувати з ними дитячі спектаклі, циркові вистави, гуляти у парках. Особливу увагу треба приділити коханим людям – це вдалий час для того, щоб робити пропозиції руки та серця, оголошувати про заручини чи весілля та офіційно реєструвати стосунки.

Близнята

Близнятам зірки обіцяють успіх у будь-яких поїздках – від коротких до тривалих, від поїздки з міста на дачу до переїзду на ПМП до іншої країни. Умови для пересування будуть складатися найсприятливіші – жодних перешкод на шляху не виникне, навпаки, всі обставини сприятимуть тому, щоб якнайшвидше дістатися пункту призначення.

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