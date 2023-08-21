Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 серпня?

Приплив енергії, який ми відчуємо в цей час, створить ілюзію всесильства – вона може спричинити помилки в роботі та стосунках з оточуючими людьми. Будь-яке сказане у цей день слово може бути сприйняте Всесвітом як керівництво до дії, тому важливо не допускати злих думок та висловлювань – вони можуть справдитися.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, взявшись за важливий та серйозний проєкт, можуть розраховувати на максимальну допомогу та сприяння з боку оточення – до того ж як друзів, близьких та колег, так і зовсім незнайомих людей. Останні незобов'язані щось робити, але не зможуть залишатися осторонь, коли представникам знака знадобиться підтримка. Результат таких – спільних – зусиль виявиться визначним, що ж до представників знака, то вони зроблять важливий для себе висновок про користь роботи в колективі.

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