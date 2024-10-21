Якому знаку зодіаку пощастить 22 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 22 жовтня?

Нинішній день користується в астрологів репутацією революційного – в цей час відбуваються події, які різко змінюють наше життя, часто перевертаючи його, як то кажуть, дороги дриґом. Люди стають активними та діяльними, за день встигаючи зробити те, на що в будь-який інший час знадобився б тиждень. Перешкоди, що виникають на шляху, долаються легко – начебто граючись. Можна йти до будь-якої – як професійної, так і особистої – мети, єдине, що сьогодні під забороною – це брехня: вона дуже швидко вийде назовні, негативно позначившись як на репутації, так і на взаєминах з близькими людьми.

Близнята

Близнята зможуть вирішити важливе життєве – або професійне – питання, до якого ще вчора не знали, з якого боку підступитися. Причому зробити це їм вдасться без будь-якої допомоги з боку: представниці знака несподівано для себе виявлять, що володіють достатніми знаннями та вміння, а на роботі – ще й компетенцією, яка дозволить їм зробити правильні кроки в потрібному напрямку.

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