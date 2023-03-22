Якому знаку зодіаку пощастить 23 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 23 березня?

Енергії дня виявляться неприємними – а можливо, й небезпечними – для людей із нестійкою психікою: їм здаватиметься, що весь світ виступив проти них, а люди навколо бажають їм лише зла. Найкращими способами уникнути такого впливу Місяця та зірок стануть робота й усамітнення – вони непогано поєднуються між собою. Не варто брати до уваги зауваження "доброзичливців", яких, якщо не обмежити спілкування з ними, не бракує: їхній негатив має стосунок лише до них самих і більше ні до кого. А от самим бажано нікого не ображати ні словом, ні ділом – будь-які недобрі справи та слова обернуться проти свого "господаря". Відповіді на важливі запитання дадуть знаки, які цього дня надсилатиме Всесвіт – важливо їх не пропустити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії отримають цього дня таку кількість енергії, що зможуть зрушити гори – в деяких випадках буквально. Представники цього знака можуть ставити перед собою будь-які – навіть найскладніші – завдання професійної якості, на реалізацію яких вони в інший час і не наважилися б. Головне в цій загалом сприятливій ситуації – спрямовувати свої сили в потрібне русло: на роботу над найважливішими завданнями, і до того ж концентруватися лише на них, не допускаючи їх розпорошення. В такому разі за сьогоднішній день їм вдасться зробити те, на що в інший час може піти тиждень.

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