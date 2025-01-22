Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 січня?

День потужної космічної енергетики, яка може нести різноспрямований заряд – від яскраво вираженого позитивного до різко негативного: у першому разі його необхідно використати на всі сто відсотків, у другому – намагатися стримати цей потік, щоб він не зруйнував наше життя у всіх його сферах. Але головне табу сьогодення – лінощі і пасивність, через небажання щось робити легко упустити можливості, які – можна сказати це без перебільшення – випадають раз у житті.

Лев

Леви можуть розраховувати на отримання великої суми грошей, на яку вони останнім часом не сподівалися. Головне запитання, на яке представникам знака доведеться відповісти, на що їх витратити. Здається, були б гроші, а місце для їх застосування знайдеться, але в цьому разі все не так просто. Бажано подолати спокусу накупити купу приємних дрібниць, без яких – будемо чесні – цілком можна обійтися, і витратити отримані кошти на одну, але велику і справді важливу річ.

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