Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 жовтня?

День, коли будь-який секрет, скільки його не приховуй, вийде назовні, змушуючи діяти: залишитися осторонь, маючи нові знання, не вдасться нікому. Тим з нас, кому є що приховувати від оточення, краще ні з ким не спілкуватися – надто велика ймовірність проговоритися і опинитися, м'яко кажучи, у незручному становищі. Але особливої обережності вимагатимуть чужі таємниці, володарями яких ми – ненароком чи навмисне – стали. Оприлюднення цих відомостей може призвести до серйозних – а іноді й непоправних – наслідків, а на продовження добрих стосунків із людиною, якій ця таємниця належала, точно можна не розраховувати.

Скорпіон

Скорпіони відчують приплив креативу, який дозволить їм досягти серйозних результатів не лише у творчих, а й у будь-яких інших заняттях. Ідеї, які спадатимуть на думку представникам знака, необхідно якось фіксувати: запам'ятати все – у їх великій кількості – буде практично неможливо, тому важливо їх записувати. Річ у тому, що втілити в життя всі задуми одразу не вдасться, а після якогось часу з'ясується, що багато з них вже забуті — саме час заглянути в свої нотатки.

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