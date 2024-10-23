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Якому знаку зодіаку пощастить 24-25 жовтня

Якому знаку зодіаку пощастить 24-25 жовтня

Телець / Фото: Credits

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Плітки. Погана звичка чи природна потреба?

Плітки. Погана звичка чи природна потреба?

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