Якому знаку зодіаку пощастить 24-25 жовтня

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями – 24 та 25 жовтня?

23-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, вимагатиме від нас обережності та обачності. Під впливом негативних енергій у людях – навіть дуже гарних – прокидаються негативні якості, які є у кожного, просто до таких днів вони заховані десь глибоко в душі. Головна небезпека їх появи полягає в тому, що відповідь на них людей, які нас оточують, може виявитися в рази сильнішою, і до чого це зрештою призведе – не знає ніхто, тож краще не ризикувати.

Телець

Тельцям потрібно максимально уважно й обережно поставитися до своїх слів, і особливо думок, які цими днями можуть можуть матеріалізуватися. Ще краще – скористатися цією обставиною для того, щоб здійснити свою давню мрію. Для цього достатньо візуалізувати бажане, максимально деталізувавши його, а потім відпустити створену в голові картинку та чекати, коли казка стане дійсністю.