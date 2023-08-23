Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 серпня?

День, коли особливо активними стають сили зла, тому – щоб не стати їхньою жертвою – необхідно виявляти максимальну завбачливість та обережність. У жодному разі не варто ризикувати — занадто великий ризик травм і фінансових втрат, тому краще не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, не носити з собою великі суми грошей і не ходити безлюдними вулицями в темний час доби.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам необхідно налаштуватись на позитивний лад – вони можуть розраховувати на повсюдний успіх, головне, зрозуміти, в якій життєвій сфері – в особистій чи професійній – для них важливіше. За великого бажання вони можуть досягти успіху скрізь, але все ж таки бажано зосередитися на якомусь одному напрямі і докласти максимальних зусиль саме до нього, тоді і результат їх обов'язково потішить.

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