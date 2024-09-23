Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 вересня?

День, коли всі ми, включаючи злих і недоброзичливих людей, стаємо добрішими, чуйнішими і, як наслідок, благороднішими, незалежно від того, хочемо ми того чи ні. Ми керуємося не лише власними, а й чужими інтересами, охоче йдемо назустріч тим, хто просить нас допомогти. Також у цей час не тільки можна, а й потрібно вчитися чогось нового: знання та навички, набуті в цей час, дуже скоро стануть у пригоді в роботі.

Близнята

Близннятам зірки рекомендують взятися за новий – масштабний – проєкт, який приведе до приємних змін у їхньому професійному житті та матеріальному становищі. Головне – завершити всі справи, які були розпочаті раніше, але з якоїсь – найімовірніше, об'єктивної та поважної – причини – не були доведені до пуття. Вони постійно вимагатимуть до себе уваги, а отже, досягти успіху не вдасться – краще не ризикувати.

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