Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 жовтня?

День сприятливий для початку нових справ, які тривалий час відкладалися у довгу скриньку. Від роботи над другорядними справами в цей час краще відмовитися, оскільки вони лише заберуть час і сили, а бажаного результату не дадуть. Важливо також приділити увагу своїй сім'ї – особливо дітям та літнім родичам: від перших вдасться підживитись енергією, другим – подарувати її.

Лев

Велика ймовірність значного поповнення банківського рахунку, що саме собою є більш ніж приємна подія. Але ще приємнішою буде можливість розпорядитися отриманими грошима на власний розсуд, що дасть можливість придбати те, про що представники знака давно мріють. Знаючи їхній характер, можна припустити, що це буде щось розкішне, завдяки чому вони зможуть почуватися особами королівської крові – такими, якими вони звикли себе бачити.

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