Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 березня?

Цей день зірки рекомендують провести на самоті – як у моральному, так і фізичному сенсі, зосередившись водночас на своєму внутрішньому світі. Це дасть можливість дослухатися до своєї інтуїції, яка підкаже шлях виходу з ситуації, що склалася – можливо, не найприємнішої. Також важливо звертати увагу на знаки долі, які можуть траплятися на кожному кроці – вони також нестимуть у собі важливу підказку.

Терези

Терезам сьогодні зірки рекомендують зайнятися прибиранням на робочому столі і, що особливо важливо, сортуванням рахунків і документів, що накопичилися. В результаті вони насамперед зможуть позбутися прострочених паперів, які захаращують приміщення, і акуратно розкласти потрібні, щоб вони завжди були під рукою. А по-друге, зможуть знайти важливі документи, серед яких будуть як ті, які вони вважали безповоротно втраченими (це може виявитися важлива довідка), так і ті, про існування яких вони навіть не підозрювали – наприклад, старі листи, які стосуються історії своєї родини.

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