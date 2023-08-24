Якому знаку зодіаку пощастить 25 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 25 серпня?

День – незважаючи на те, що він припадає на п'ятницю – сприятливий для початку нових справ: будь-який проєкт, взятий цього дня в роботу, обов'язково принесе успіх. Можна також розпочинати будівництво будинку чи дачі, відкривати власну справу або бізнес. Приплив сил, який багато хто відчує в цей час, необхідно спрямувати на добрі справи – згодом вони щедро віддячать своїм "авторам".

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки наполегливо рекомендують ухвалювати важливі рішення – як професійної, так і особистої якості, оскільки сьогодні вони виявляться максимально правильними. Головне – не поспішати: похапцем можна припуститися того, чого вони побоюються – прикрої помилки. Втім, представників знака важко звинуватити у відсутності поміркованості: зазвичай вони ретельно зважують свої думки і вчинки, тому й сьогодні – без підказок сторонніх – вчинять так само.

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