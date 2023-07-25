Якому знаку зодіаку пощастить 26 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 26 липня?

День потужної позитивної енергетики, яка виявиться особливо сприятливою для нових починань. Щасливий шанс може випасти кожному, але справді пощастить лише тому, хто зуміє ним скористатися, а для цього потрібне не лише бажання, а й уміння, а також зусилля – задарма навіть у такий час отримати нічого не вдасться. Є сенс нарешті зайнятися справою, яка тривалий час існувала лише в планах, а то й зовсім – у мріях, проте тепер для її здійснення складуться максимально сприятливі умови.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які трепетно ставляться до своєї родини загалом, і своєї другої половинки зокрема, можуть переживати через те, що стосунки з нею останнім часом не ладнаються. Ба більше, між представниками знака та їхньою другою половинкою, цілком можливо, пробігла чорна кішка, тому терміново потрібно виправляти становище. Сьогодні складуться сприятливі умови для примирення, головне, в розпал "переговорів" не почати згадувати колишні образи – це може призвести до нового витка конфлікту.

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