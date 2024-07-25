Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 липня?

День потужної енергетики, яка уможливлює будь-які – навіть складні та активні – дії. Звичайно, було логічніше, якби він випав на початок чи розпал робочого тижня, тоді можна було б розпочати реалізацію важливого проєкту, натомість п'ятниця дозволить зосередитися на закінченні поточних справ та успішно їх завершити. Тим, хто до фіналу робочого тижня вже встиг із цим впоратися, не тільки можна, а й потрібно планувати наступний, а потім готуватися до вихідних.

Терези

Терези мають всі шанси досягти поставленої мети в будь-якій життєвій сфері, але – за однієї умови: вони не повинні відступати від ухваленого ними рішення. Почавши – за звичкою – метатися з боку на бік, вибираючи між двома – найчастіше прямо протилежними – варіантами, вони ризикують не досягти успіху ніде, втративши щасливу можливість отримає бажане. Так, вирішивши зізнатися близькій людині у своїх почуттях, не варто в останній момент змінювати своє рішення, бо особисте щастя може й вислизнути.

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