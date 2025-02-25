Якому знаку зодіаку пощастить 26 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 26 лютого?

День, коли для багатьох великою є спокуса здаватися такою, якою людина не є насправді – важливішою, значнішою, сильнішою чи розумнішою особистістю. Важливо пам'ятати, що справити незабутнє, але водночас хибне враження на всіх навколо можна один-два рази, а потім доведеться його підтверджувати, що без вагомих підстав доволі важко, тож краще й не починати вдавати важливу персону – занадто клопітно.

Терези

Терези можуть розраховувати на отримання довгоочікуваних виплат, на які вони вже й не сподівалися, що само собою стане для них великим святом. А якщо врахувати, що на ці гроші вони зможуть придбати те, про що давно мріяли, то можна уявити собі весь ступінь отриманого ними задоволення. Щоправда, вибирати бажане для купівлі – особливо те, що дороге – потрібно неквапливо й ретельно, інакше доведеться оформлювати повернення, а це не найприємніший процес.

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