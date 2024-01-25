Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 січня?
Фінальний день робочого тижня, незважаючи на свій будній статус, сприятливий для відпочинку, але з однією умовою: його необхідно заслужити діями, здійсненими попередніми днями. Простіше кажучи, необхідно завершити всі розпочаті у цей час справи, не залишаючи жодних – навіть мінімальних – «хвостів». В іншому разі, ліквідуючи їх, повноцінно відпочити та відновити сили не вдасться – навпаки, перед вихідними можна буде ще більше втомитися.
Діва
Дівам вдасться помиритися з людиною, яка відіграє важливу роль у їхньому житті. Як і навіщо вони з нею посварилися, представники знака, мабуть, і самі не зможуть відповісти – іноді на них сходить настрій, під впливом якого вони – тихо і без шуму – руйнують навколишній простір. Зараз питання полягає в тому, як знову налагодити стосунки, і для цього створяться максимально сприятливі умови.
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