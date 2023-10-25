Якому знаку зодіаку пощастить 26 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 26 жовтня?

День позитивної, але водночас неймовірно потужної енергетики, яка принесе успіх лише тому, хто зможе нею керувати. Якщо ж дати їй можливість вирватися на волю, невідомо, як складуться обставини: вона може підхопити людину й закрутити її, наче скіпку у вирі, що призведе зовсім не до того результату, на який спочатку був розрахунок. Моральна напруженість, зумовлена тиском енергетики дня на психіку, може спричинити перепади настрою, що небезпечно як для професійної діяльності, так і для стосунків з людьми навколо – особливо рідними та близькими.

Водолій

Зазвичай зірки утримують представників цього – азартного та відчайдушного – знака від ризикованих дій, оскільки вони можуть захопитися і втратити більше, ніж виграти. Але сьогодні розумна частка ризику їм не зашкодить – чому б не випробувати долю, придбавши лотерейний білет: коштуватиме він небагато, а ось результат може виявитися більш ніж приголомшливим. Втім, навіть якщо виграти нічого не вдасться, втрати будуть мінімальними.

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