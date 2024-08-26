Якому знаку зодіаку пощастить 27-28 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 та 28 серпня?

24-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, сприятливий для активних дій, ухвалення важливих рішень, початку роботи над серйозними – глобальними – проєктами, які виявляться успішними. Найчастіше саме в такий час ми відкриваємо нову – чисту – сторінку свого життя, і те, що буде на ній написано, залежить винятково від нас. На «руїнах», що залишилися від старого «фундаменту», можна зводити новий «дім» – як у прямому, так і в переносному значенні. У вирішенні найрізноманітніших питань можна розраховувати не тільки на себе, а й на інших: люди налаштовані позитивно, і допомога прийде навіть від тих, від кого ми її зовсім не очікуємо.

Лев

Левам зірки рекомендують звернути особливу увагу на вирішення фінансових питань – талан чекає на них саме у цій сфері. Велика ймовірність прибутку, на який вони, можливо, і не розраховують – наприклад, цінного подарунка чи премії за гарну роботу, яку вирішить виплатити їм начальство. Не можна виключати і виграшу в лотерею — щоправда, для цього їм доведеться купити лотерейний білет, інакше нічого не вдасться.

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