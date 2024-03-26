Якому знаку зодіаку пощастить 27 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 27 березня?

День, коли будь-яка людина – навіть дуже самовпевнена – може несподівано почати сумніватися в собі та своїх силах, а це своєю чергою загрожує не найприємнішими наслідками – прийняттям на віру чужої думки та втратою власної індивідуальності. Небажано поступатися чужому умовлянню і – тим більше – тиску: вчинивши всупереч власним бажанням і переконанням, згодом доведеться пошкодувати, але виправити помилку, найімовірніше, не вдасться. Уникнути чужого – негативного – впливу найлегше, скоротивши спілкування до мінімуму, а в особливо складних випадках – взагалі відмовитися від нього.

Лев

Левам вдасться досягти успіху в будь-якій справі, до якої вони сьогодні візьмуться, якої б сфери їхнього життя й діяльності вона не стосувалася. Найголовніше в цьому разі – переслідувати власні цілі, а не ті, які нав'язуватимуть їм навколишні – навіть дуже авторитетні – люди, громадська думка та ЗМІ. Важливо також проаналізувати свої професійні дії попереднього періоду – зроблені висновки допоможуть уникнути неприємних помилок.

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