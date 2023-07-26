Якому знаку зодіаку пощастить 27 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 27 липня?

День, коли будь-який вчинок має бути продиктований добрими намірами, інакше він обернеться проти свого "автора" не найкращими наслідками. Можна – і треба – боротися з несправедливістю та захищати тих, кого даремно образили. Виявляючи милосердя, не варто очікувати подяки, хоча ніхто не сказав, що її не буде. У професійному плані бажано виявляти ініціативу – вона не лише не каратиметься, а й вітатиметься як колегами, так і керівництвом.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам варто відмовитися від скромності й сором'язливості, які будуть властиві їм сьогодні, і показати "товар" – тобто свої численні таланти та здібності – лицем, продемонструвавши їх керівництву. Найімовірніше, воно буде в захваті і шкодуватиме лише про те, що раніше не уявляло, як багато знає і вміє їхній співробітник. Наслідком того, що сталося, з великою ймовірністю буде нове призначення або проєкт, який дозволить підняти професійну репутацію на вищий рівень.

Читайте також: