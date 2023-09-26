Якому знаку зодіаку пощастить 27 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 27 вересня?

День, коли – хочемо ми того чи ні – в наше життя втручається минуле. Зазвичай його "візит" переслідує цілком визначену мету: найімовірніше, ми маємо зрозуміти, де припустилися помилки, і – звісно, у віртуальному сенсі – повернувшись назад, виправити її. Також велика ймовірність зустрічі з людьми, які в минулому посідали важливе місце в нашому житті, але потім з якоїсь причини зникли з поля нашого зору. Таке "побачення" також надсилається нам не для ностальгічних спогадів, а для того, щоб або продовжити стосунки з ними, або назавжди "закрити цей "гештальт".

Водолій

Водоліям зірки обіцяють зустріч із давнім і добрим другом, якого вони "втратили" вже доволі давно. Весь цей час представники знака пам'ятали про цю людину, але – з якихось лише їм зрозумілих причин – не шукали її, хоча в сучасному світі зробити це зовсім не складно. Проте зустрівшись знову, вони неймовірно зрадіють, особливо коли дізнаються, що вона може надати їм важливу послугу у професійному – кар'єрному – плані: зв'язки у старого друга більш ніж серйозні.

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