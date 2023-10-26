Якому знаку зодіаку пощастить 27 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 27 жовтня?

День, коли необхідно виявляти недовіру до всіх подій, ситуацій і людей, включно із самою людиною – її почуття і відчуття можуть її обманути. Це торкнеться всіх сфер нашого життя й діяльності, та насамперед – особистих взаємин: великий ризик прийняти миттєву симпатію за серйозне почуття, а приязнь, яка ні до чого не зобов'язує, – за міцну і щиру дружбу. Розчарування, яке після цього настане, може стати гірким, тому варто кілька разів подумати, перш ніж прийняти бажане за дійсне, і зробити відповідні вчинки.

Близнята

Близнята цього дня стануть для свого оточення справжніми гуру: з ними радитимуться, а до їхньої думки – дослухатимуться. Не дивно, що представники знака почуватимуться особливими і водночас приємними в усіх розуміннях. Важливо зазначити, що запаморочення від успіхів із ними в такому разі не станеться, а ось підвищити самооцінку і – під її впливом – досягти серйозних успіхів у всіх життєвих сферах (тут кожен може вибирати те, що йому ближче) їм вдасться цілком.

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