Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 березня?

Один із найскладніших у місячному календарі день, що справедливо називається «сатанинським». Але для тих, кого лякає його назва, є й хороша новина: небезпеки, яку він несе, можна уникнути. Для цього цілком достатньо обмежити спілкування з оточенням, особливо якщо йдеться про токсичних людей. Ще краще – зрозуміло, якщо існує така можливість, – не залишати свого дому, в якому, як відомо, у будь-якій ситуації і стіни допомагають.

Стрілець

Стрільцям зірки радять присвятити цей непростий день упорядкуванню навколишнього простору – у їхньому випадку йдеться, найімовірніше, про прибирання у власній квартирі. Треба визнати – і представники знака самі про це знають – вони не є головними чепурунами зодіаку, тому навести лад їм точно не завадить. Але сьогодні, очистивши свій дім, вони дадуть енергії щастя і багатства вільно ним переміщуватися, а отже, якісно покращать своє життя.

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