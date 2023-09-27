Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 вересня?

Найпотужніша енергетика дня підштовхуватиме до дій кожного з нас: якщо працювати, а не чекати, коли все складеться само собою, можна досягти грандіозних результатів – у буквальному значенні цього слова. Через серйозну напруженість, яку створить вплив Місяця, велика ймовірність перепадів настрою. До них необхідно ставитися з розумінням, а сплески емоцій – зрозуміло, за можливості – стримувати: вони не включать стосунки з оточенням – швидше навпаки.

Риби

Рибам Фортуна усміхнеться насамперед у фінансовому сенсі: вони можуть розраховувати на повернення старих боргів, виплату премій та бонусів, дорогі подарунки і навіть виплати до лотереї. У більшості випадків представникам знака нічого не доведеться для цього робити – гроші прийдуть до них самі собою, без жодних зусиль з їхнього боку, і тільки в лотереї доведеться купити білет. З великою ймовірністю він виявиться виграшним, але навіть якщо цього не станеться, втрата буде невелика.

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