Якому знаку зодіаку пощастить 29 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебуває на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 березня?

Не найлегший день місячного календаря, напоготові якого завжди є спокуси і небезпеки, що підстерігають людину в найнесподіваніших місцях і ситуаціях. Саме тому необхідно згадати, що обережність ніхто не скасовував – її потрібно дотримуватись за будь-яких обставин, навіть якщо на перший погляд вони здадуться абсолютно невинними. Зате цей час сприятливий для повернення кармічних боргів: можна перепрошувати тих, кого ми образили, виправляти помилки – як матеріальної, так і моральної якості: як правило, такі вчинки бувають враховані, а гріхи "відпущені". Головне, не наробити дурниць знову — цього дня для них, на жаль, буде багато вдалих моментів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – особливо ті з них, хто давно чекає на важливу звістку – нарешті зможуть її отримати. У кожному конкретному випадку воно стосуватиметься тієї життєвої сфери, в якій їм найпотрібніше навести лад, але сам факт того, що вони отримають необхідні для цього "інструменти", не може не тішити. Головне, вчасно – без поспіху, але й негайно – скористатися щасливим шансом змінити своє життя на краще, повторитися ще раз він може нескоро.

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