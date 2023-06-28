Якому знаку зодіаку пощастить 29 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 червня?

Енергетика дня, як жодного іншого, сприяє добрим справам, які потрібно робити повсюдно і, що особливо важливо, не розраховуючи на подяку у відповідь. Тим більше, що так уже влаштований наш світ, що все в ньому взаємопов'язане – вона прийде, але в інший час і зовсім від інших людей. Щоб знайти підхід до людей, необхідно буде виявити до них справжній інтерес та увагу, але особливих складнощів такий процес ні для кого не становитиме.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви цілком можуть розраховувати на приємні зміни в особистому житті – щоправда, їм для цього доведеться докласти деяких зусиль, якщо, звичайно, їх можна назвати такими. Їм потрібно, умовно кажучи, озирнутися навколо і під новим кутом зору поглянути на людину, яку вони знають уже багато років. Цілком можливо, що вона – саме та, кого ви завжди мріяли зустріти, але вже зневірилися відшукати. Про те, чи стане вона другою половинкою, говорити наразі зарано, але стосунки, які почалися, будуть багатообіцяльними.

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