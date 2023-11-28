Якому знаку зодіаку пощастить 29 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 листопада?

День, який у мирний час призначений для урочистостей і свят, а за нинішніх реалій не можна журитися і засмучуватися – Місяць навряд чи схвалить такий настрій. Час сприятливий для будь-яких починань – як професійного, так і особистого характеру: можна братися до реалізації проєктів, які досі відкладалися на потім. Люди в такі дні – доброзичливі та розслаблені, не варто використовувати це їм на шкоду.

Близнята

Близнятам зірки настійно рекомендуються зайнятися творчістю – причому це стосується навіть тих представників знака, хто ніколи не мав стосунку до цього виду людської діяльності, а тих, чия професія пов'язана з ним безпосередньо – і поготів. І тим, і іншим вдасться досягти серйозних успіхів, які найсприятливішим чином позначаться на їхньому майбутньому, а як вони цим розпорядяться – візьмуть творчість за основу у своїх щоденних професійних заняттях або зроблять основним видом своєї діяльності – питання другорядне.

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