Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 серпня?

День потужної позитивної енергетики, яка може принести успіх усім без винятку: кожному – свій. Будь-які справи будуть лагодитись, найскладніші і найтрудомісткіші проєкти – вдаватися легко і без особливих зусиль, а люди, що перебувають поруч, – не дратувати, а тішити. Водночас зірки рекомендують утриматися від надто активних дій – вони можуть негативно позначитися на настрої та світосприйнятті.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки сьогодні виявляться максимально щасливими навіть на тлі інших знаків зодіаку, яким – такий уже сьогодні день – також щаститиме в усіх сенсах. Але представників цього знака успіх супроводжуватиме у будь-яких починаннях, саме тому їм потрібно вибрати найбільш важливий для них напрям. Зосередившись на ньому, вони зможуть дуже швидко досягти поставленої мети, а потім – згадавши, що всіх справ не переробиш, – легко відпочити.

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