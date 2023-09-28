Якому знаку зодіаку пощастить 29 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 вересня?

Складний місячний день, протягом якого активізуються сили зла: вони негативно впливають на всі сфери нашого життя – чинити опір їм можна, лише обираючи бік добра. Не найкращий час для активної роботи, від нових починань і взагалі необхідно відмовитися – жодну справу не вдасться довести до переможного кінця. Бажано присвятити час доведенню до ладу вже розпочатих проєктів, що буде цілком логічно наприкінці робочого тижня, до того ж, у них уже не можна нічого зіпсувати.

Лев

Леви зможуть знайти відповідь на важливе питання, причому зроблять вони це не наяву, а уві сні чи прокинувшись посеред ночі. В цей час підсвідомість не завантажена щоденними справами, тому зможе зосередитися на завданні, яке перед ним поставили, та підказати найоптимальніше його вирішення. Головне – вранці не забути всі деталі, які підкаже внутрішній голос – кожна з них матиме велике значення.

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