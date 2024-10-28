Якому знаку зодіаку пощастить 29 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 жовтня?

День, коли інтуїція у людини значно перевершує розум, тому дуже важливо дослухатися до її порад і підказок – лише так вдасться знайти єдино правильний вихід з будь-якої ситуації. Час також сприятливий для того, щоб вирушати в різні поїздки – як ділового, так і особистого характеру.

Лев

Левам зірки забезпечать позитивний настрій, який вони відчують від самого ранку, під його впливом можна буде зробити будь-який – як професійний, так і особистий – прорив. Головне – не дозволити зовнішнім обставинам і токсичним людям зіпсувати його: не варто брати недружні випади близько до серця, ще краще – й зовсім ігнорувати їх.

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