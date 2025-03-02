Якому знаку зодіаку пощастить 3 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 3 березня?

Перший – негативний – день місячного календаря, який характеризується протистоянням добра і зла. Оскільки в цей час вони перебувають на паритетних засадах, особливих проблем цього дня не передбачається, але робити вибір між двома початками – світлом і тінню – однаково доведеться, і важливо, щоб він був максимально осмисленим. Ухвалюючи будь-яке рішення, потрібно добре подумати про те, на чий млин воно литиме воду і до яких наслідків зрештою призведе.

Скорпіон

Скорпіони можуть братися до втілення в життя будь-яких проєктів професійної якості, що для початку робочого тижня не лише логічно, а й дуже зручно – в наступні дні вдасться багато встигнути. Втім, багато часу представникам знака не знадобиться – обставини для роботи складуться максимально сприятливо, тому завершити її вдасться дуже швидко, особливо якщо докласти певних зусиль.

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