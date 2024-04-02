Якому знаку зодіаку пощастить 3 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 3 квітня?

День, коли брехня категорично неприйнятна, навіть якщо вона, як-то кажуть, вимовляється для порятунку – тобто повинна приховати якісь неприємні для іншої людини моменти або позбавити її страждань і переживань. Але в цьому разі краще дізнатися правду, ніж перебувати у невіданні – так можна втрапити в неприємну ситуацію. Серйозні справи в цей час бажано не розпочинати, однаково довести їх до пуття не вдасться. Гарних результатів можна очікувати від побутових клопотів – тут можна сміливо братися до наймасштабніших робіт.

Діва

Діви зможуть почати життя з чистого аркуша, в цьому – новому – їхньому існуванні все складеться так, як вони хочуть, а не так, як хтось для них вигадав чи їм нав'язав. Але для цього потрібно насамперед позбутися всього, що заважає їхньому руху вперед. Йтися водночас може як про речі, які, як непотріб, скупчилися вдома і заважають благотворній енергії вільно циркулювати, приносячи в життя приємні моменти, так і про стосунки з людьми, які гальмують наш рух до поставлених цілей.

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