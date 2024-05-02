Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 травня?

День, коли необхідно обійтися без різких рухів – до того ж це стосується всіх сфер нашого життя, гармонію якого не можна порушувати. Незважаючи на те, що в енергії не буде браку, не можна витрачати її на незначні справи: найкраще, якщо буде така можливість, акумулювати її, заряджаючись від людей та речей, які нам приємні: близьких та рідних, хобі та мистецтва. Якщо ж відмовитися від роботи немає жодної можливості, бажано зосередитися на рутинній та монотонній праці.

Козоріг

Козорогам зірки рекомендують звертати увагу на факти і відомості, які надходитимуть до них із різних джерел. На перший погляд вони видадуться їм розрізненими і непов'язаними між собою, але це не так. Поступово все, що представники знака зможуть дізнатися цього дня, начебто само собою вишикується в єдиний ланцюг і – що дуже важливо – дасть не тільки інформацію до роздумів, а й підказку щодо того, як потрібно вчинити у життєвій ситуації.

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