Якому знаку зодіаку пощастить 3 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 3 жовтня?

День негативної енергетики, коли дуже легко піддатися спокусам, зваблюванню, слабкості чи стати жертвою ілюзій, вчинивши, зрештою, зовсім не так, як планувалося – й хотілося – від початку. Чи варто казати про те, що згодом, припустившись помилки, ми можемо всерйоз про неї пошкодувати. Найкращий спосіб уникнути такого сценарію – менше спілкуватися з людьми, які можуть вплинути на нас негативно. Також велика ймовірність серцевих переживань – переважно через розлад із коханою людиною: на щастя, він доволі швидко налагодиться, наразі ж можна "вилікувати" внутрішній дискомфорт будь-якою діяльністю – професійною чи домашньою.

Водолій

Водоліям зірки наполегливо рекомендують приділити увагу власному житлу, влаштувавши в ньому генеральне, а якщо такої можливості не буде, то хоча б поточне прибирання. Везіння представників знака полягатиме в тому, що, по-перше, вони виявлять важливий і потрібний для них предмет, який, на свій превеликий жаль, вважали втраченим, і це дуже їх потішить. А по-друге, викинувши непотрібні їм речі, які збирають на себе негативну енергетику, вони розчистять шлях для майбутніх успіхів – до речі, працювати над їхнім досягненням можна буде вже завтра.

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