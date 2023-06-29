Якому знаку зодіаку пощастить 30 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 30 червня?

День, символом якого є колесо, повертає минуле в наше життя. Зазвичай воно набуває різних подоб – від несподіваної появи старих знайомих до спогадів та відчуття дежавю. Сенс цих явищ і проявів буде один: опрацювання старих моральних боргів та закриття цього "гештальту", після чого можна буде розпочати життя з нового – чистого – аркуша.

Овен (21.03 – 20.04)

На Овнів – з великою ймовірністю – чекають приємні зміни в особистому житті. Ті, хто ще не зустрів свою другу половинку та перебувають в активному пошуку, можуть знайти того, хто, умовно кажучи, складе їм товариство на найближчий – можливо, тривалий – проміжок часу. Не омине доля своєю увагою і тих, хто давно одружений – як офіційним шлюбом, так і цивільним: вони можуть розраховувати на перезавантаження своїх стосунків. Головне, вірити у свою привабливість в очах протилежної статі: навряд чи хтось покохає людину, яка не любить себе.

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